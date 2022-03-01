الاتحاد الوطني يرحب بقرار الاتحادية: متوقع من القضاء العراقي

أعتبر عضو الاتحاد الوطني الكردستاني طارق جوهر، الثلاثاء، قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية هو قرار دستوري.

وقال جوهر ل / المعلومة/ إن “القرار كان متوقعا من القضاء العراقي وهو خطوة مهمة، ولكن الجزء الثاني من القرار هو مجاملة سياسية للطرف الآخر”.

وأضاف أن “هذا الأمر قد يستغل من الطرف الآخر بعقد جلسة نيابية اعتيادية وبنصاب بسيط، لإنقاذ ماء الوجه، كي يقدموا مرشحا جديدا لمنصب رئاسة الجمهورية”.

وقررت المحكمة الاتحادية اليوم بعدم دستورية فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية.