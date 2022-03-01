البياتي: تصريحات طيف سامي كارثة كبرى يتحملها المطالبون بالإصلاح

اتهم القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم البياتي، الثلاثاء، رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي بارتكاب ثلاث مخالفات قانونية جسيمة من اجل ارضاء التحالف الثلاثي، فيما أشار الى أن تصريحات المديرة في وزارة المالية طيف سامي بشأن نفط كردستان “كارثة كبرى” يتحملها الطرف المطالب بالإصلاح.

وقال جعفر في تصريح لـ/المعلومة/ ان “الاسبوع الماضي شهد اقدام رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي على ثلاث مخالفات دستورية وقانونية لا يمكن للبرلمان والقوى السياسية السكوت عنها”.

واضاف انه ” وبذريعة الاصلاح يقدم طرف سياسي ضمن التحالف الثلاثي على اجبار محافظ النجف على الاستقالة مقابل صدور قرار العفو عن نجله المدان بالمخدرات وتسفيره الى الخارج”.

وأوضح جعفر، ان “المخالفة الثانية تضمنت ذهاب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر الى تركيا بشكل غير رسمي وتلقي الاوامر من الرئيس التركي تعد مخالفة جسيمة بحق الحكومة المنتهية ولايتها”.

واشار الى ان “المخالفة الثالثة والتي كشفت عنها مديرة الموازنة في وزارة المالية طيف سامي بتحويل فائض اموال النفط من الموازنة الى كردستان كارثة كبرى يتحملها رئيس الوزراء والطرف المطالب بالاصلاح”، مبينا ان “السكوت عن تلك الصفقات تعني وبدون اي تفسير اخر محاولة ارضاء التحالف الثلاثي من قبل الكاظمي