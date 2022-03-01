شبح الإقالة من رئاسة البرلمان يطارد الحلبوسي مجددا

كشف النائب المستقل باسم خشان، الثلاثاء، عزمه التقدم بطلب اقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بسبب سوء ادارته الجلسات، فيما أشار الى ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لا يصلح لادارة مدرسة.

وقال خشان في حوار متلفز إن “الخلاف السني وكذلك الشيعي سيؤدي الى نهاية المطاف لتغير الخارطة السياسية بضمنها طرح اقالة محمد الحلبوسي من رئاسة البرلمان”.

واضاف “انني طلبت إقالة الحلبوسي من رئاسة البرلمان في الدورة السابقة وسأقدم ذات الطلب الآن”، لافتا الى ان “الوضع داخل البرلمان بات اشبه بـ”ندوة” واصطفاف النواب في طابور للتواقيع”.

واشار خشان الى ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي غير واعي ولا يمتلك ثقافة قانونية وغير مؤهل لادارة مدرسة ابتدائية فيكف يتم اناطته برئاسة ادارة البلاد؟”