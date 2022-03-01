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الشيخ جلال الدين الصغير : هل ستقاوم أوكرانيا الجيش الروسي؟ ما مدى استعداد شعوب اوربا للقتال؟
وكالة انباء براثا
88
2022-03-01
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