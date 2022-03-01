جنايات ميسان تحكم بالسجن 15 سنة لـ"مجرمين" بخطف مواطن

أصدرت محكمة جنايات ميسان، اليوم الثلاثاء، حكمين بالسجن لمدة (15) سنة بحق مجرمين اثنين عن جريمة خطف مواطن في محافظة البصرة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان إن "المجرمين وبالاشتراك مع متهمين آخرين قاموا بخطف (المجنى عليه) من محافظة البصرة وتم تقييده وعصب عينيه ومساومة أهله على مبالغ مالية ضخمة".

وبين أن "الحكمين بحق المجرمين يأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة /8 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".