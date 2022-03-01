ضبط مدير تنفيذ خانقين بتهمة اختلاس عشرات الملايين

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، ضبط مدير إحدى مديريَّات التنفيذ التابعة لوزارة العدل في مُحافظة ديالى؛ بتهمة الاختلاس.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بناءً على مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّـةٍ، أفادت في بيان بـ"تمكُّن فريق من مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة ديالى من ضبط مدير مديريَّة تنفيذ خانقين التابعة لوزارة العدل؛ بتهمة اختلاس مبالغ ماليَّةٍ لمدينين".

وتابعت الدائرة أنَّ "العمليَّة، التي تمَّت استناداً إلى أحكام المادة (٣١٥) من قانون العقوبات، أسفرت أيضاً عن ضبط الفريق لمحاضر تسليم المبالغ الخاصَّة بالأضابير التنفيذيَّة".

وبينَّت أنَّ "التحقيقات الأوليَّة التي أجراها الفريق قادت إلى قيام المُتَّهم باختلاس قرابة (30,000,000) مليون دينار عن طريق تسلُّم المبالغ من المدينين، وعدم تسليمها لمُستحقيها الدائنين".

وأضافت إنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهم والمُبرزات المـضبوطة، على السيّـد قاضي تحقيق محكمة بعقوبة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهم على ذمَّة التحقيق".

وكان رئـيس هيـئة الـنزاهـة الاتـحاديَّة الـقـاضي (علاء جواد الساعـدي) قد حَثَّ ملاكات مديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة على تسريع وتيرة عمليَّات الضبط بالجرم المشهود، ولاسيما في الدوائر والمُؤسَّسات الخدميَّة؛ لمنع حالات المساومة والابتزاز والرشى فيها، وتيسير قياس مُستوى رضا المُراجعين من خلال توزيع استبانة قياس مُدركات الرشوة فيها.