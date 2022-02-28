رئاسة البرلمان تحدد موعد انتخاب رئيس الجمهورية

أعلن رئاسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، تحديد الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس الجمهورية والتصويت على اللجان النيابية.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان صحفي ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يعلن تحديد الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس الجمهورية والتصويت على اللجان النيابية".

هذا وعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسته برئاسة الحلبوسي لمناقشة عدد من الفقرات.

وعقد مجلس النواب جلسته اليوم الاثنين برئاسة الحلبوسي وحضور 288 نائباً، لمناقشة عدد من الفقرات