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بالوثيقة.. طلب نيابي للتحقق من الشهادة الدراسية لرئيس مجلس الوزراء مصطفى عبد اللطيف مشتت


طالبت عضو مجلس النواب، محاسن الدليمي، اليوم الاثنين، بتشكيل لجنة تحقيق بشأن “الشهادة الدراسية” لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وبحسب وثيقة صادرة من مكتب الدليمي  انه “رئاسة الجمهورية لم تتحقق من صحة صدور واوليات شهادة رئيس الوزراء للاعدادية حيث تبين انه حصل عليها بعمر الـ ١٦ سنة حسب كتاب وزارة التربية، عليه ولكون هذا الامر يعد خرقا دستوريا خطيرا فيما اذا صح عليه، لذا نرجو تشكيل لجنة تحقق من رئاسة الجمهورية ومجلس النواب والادعاء العام للتحقق من موضوع الشهادة والعمر”.

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بالوثيقة.. طلب نيابي للتحقق من الشهادة الدراسية لرئيس مجلس الوزراء مصطفى عبد اللطيف مشتت
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