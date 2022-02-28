جنايات النجف: السجن المؤبد لمجرم بحوزته 6 كغم من المواد المخدرة

أصدرت محكمة جنايات النجف، اليوم الاثنين، حكما بالسجن المؤبد بحق احد المجرمين بعدما ضبطت بحوزته 6 كيلو غرام من المواد المخدرة عن جريمة المتاجرة بها.

وذكر اعلام القضاء في بيان أن "المجرم القي القبض عليه من قبل مفاز الشرطة المختصة في مفرق غماس بعدما ضبطت بحوزته (6) كيلو غرام من المثيل امفيتامين المخدرة كانت مخبأة بداخل سيارته".

وأضاف البيان، أن "الحكم بالسجن المؤبد بحق المجرم يأتي استنادا لاحكام المادة 28/ اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 ".