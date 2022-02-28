السيد رشيد الحسيني : لا يجوز الترحم على الظالم صدام تحت اي ذريعة ومن يفعل ذلك سيحشر معه

متابعة / ظاهر العقيلي

قال الاستاذ في الحوزة العلمية في النجف الاشرف سماحة السيد رشيد الحسيني انه لا يجوز الترحم على الطاغية الظالم صدام وتحت اي عذر او ذريعة .

وفي معرض اجابة سماحته على سؤال احد الاخوة المتصلين قال الحسيني ان اغلب المجتمع العراقي يجهلون ما كان يفعله نظام صدام بحق الشعب من جرائم وتعذيب وظلامات هو واولاده لهذا يترحمون عليه بدون درايه .

واضاف سماحته ان المؤسسات الاعلامية الحالية الاسلامية منها مقصرة جدا ولم تبين وتظهر للمجتمع جرائم النظام الصدامي القمعي وما كان يفعله نجله عدي حينما كان يختطف النساء المتزوجات من بين ايدي ازواجهن ويقتل الازواج وغيرها من الجرائم .

واختتم سماحته ان من يترحم على ظالم يحشر معه بطبيعة الحال .