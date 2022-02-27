المعموري: لقاء الخنجر والحلبوسي باردوغان يفضح الكثير من الخفايا ضد العراق

اعتبر القيادي في الاطار التنسيقي جبار المعموري، الاحد، لقاء رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالرئيس التركي ومدير مخابراته بالخرق الفاضح للسيادة، مؤكدا ان اللقاء يفضح الكثير من خيوط خفايا المؤامرة ضد العراق.

وقال المعموري في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” لقاء الخنجر والحلبوسي مع اردغان و مدير مخابراته يفضح الكثير من خفايا ما يدبر في العراق ويظهر بان الشعارات الوطنية مزيفة وتعكس تدخل غير مقبول في الشان الداخلي”.

واضاف المعموري،ان” صورة الاجتماع تعطي فكرة عن طبخة جديدة في المشهد العراقي مؤكدا” اين هو شعار لاشرقية ولاغربية وهل تدخل تركيا بهذا الشكل مع اطراف التحالف الثلاثي لن يكون لها ردة فعل من قبل الاخوة في التيار الصدري”.

واشار الى ان” حسم الاشكاليات في الشان الداخلي يجب ان تكون وفق حلول عراقية وليس من الخارج واجتماعات الحلبوسي واردوغان وقبلها مع الخليج تعطي رسائل سلبية للغاية للراي العام عن حجم التدخلات في المشهد العراقي والازدواجية في اليات التعامل”.

واثار لقاء الحلبوسي مع الرئيسي التركي بحضور مدير مخابراته يوم امس انتقادات واسعة في المشهد العراقي”