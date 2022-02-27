توضيح لصحة كربلاء بشأن حريق مستشفى الهندية

أكدت دائرة صحة كربلاء، الاحد، أن الحريق الذي اندلع في مستشفى الهندية حصل في ردهة الباطنية.

وقال صحة كربلاء في بيان، إن "الحريق الذي إندلع في مُستشفى الهندية العام، مساء اليوم، حصل في ردهة الباطنية (نساء)، وتمت السيطرة عليه بوقت قياسي، من قبل فرق الدفاع المدني التي استنفرت جهودها بالتعاون مع العاملين في المُستشفى".

وأضاف أنه "لم تحدث أية خسائر بشرية وإنما فقط أضرار مادية"، مشيراً الى إنه "تم إخلاء المرضى ونقلهم بعجلات الإسعاف الفوري إلى مدينة الإمام الحسين (ع) الطبية".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الأحد، بتسجيل حالات إصابة جراء حريق اندلع في مستشفى الهندية بمحافظة كربلاء.