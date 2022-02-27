الحشد الشعبي يحكم قبضته على مناطق الشريط الحدودي مع سوريا غرب الانبار

أفاد مصدر أمني، الاحد، بأن قوات الحشد الشعبي أحكمت سيطرتها الأمنية على مناطق الشريط الحدودي مع سوريا غرب الانبار .

وقال المصدر إن “7 الوية من قوات الحشد الشعبي تمركزت على طول الشريط الحدودي مع سوريا بدأ من صحراء قضاء القائم وصولا الى حدود محافظتي صلاح الدين والموصل”.

وأضاف، أن “الحشد الشعبي حاصر بقايا داعش الارهابي في تلك المناطق بعد ان احكم سيطرته على الطرق الرئيسة والفرعية والطرق غير القانونية”.

وأوضح أن “تحركات الحشد الشعبي تأتي ضمن خطة تهدف الى ضبط الحدود بشكل مطلق للحيلولة دون وقوع اي خرق امني”، مؤكدا أن “الحشد الشعبي وبالتنسيق مع قوات الجيش اسندت له مهمة القضاء على المجاميع المنفلتة في مناطق صحراء الانبار الغربية “