الفتح: زيارة الحلبوسي لاردوغان جاءت لاكمال المشروع التركي

اعتبر عضو تحالف الفتح محمود الحيالي ، الاحد ، زيارة رئيس مجلس النواب وخميس الخنجر إلى تركيا هي امتداد للمشروع التركي الذي وجد تحالف السيادة.

وقال الحيالي في تصريح ل / المعلومة /، إن “زيارة رئيس مجلس النواب إلى تركيا لم تكن رسمية وانما كانت زيارة خاصة هي واهدافها”، مبيناً أن “تحالف السيادة يسعى لإكمال المشروع التركي على أكمل وجه”.

وأضاف أن “علاقة الخنجر والحلبوسي بتركيا لم تكن وليدة اللحظة وانما هي من اوجدت تحالف السيادة الذي يعتبر اهم المشاريع السياسية التركية في العراق”.

وبين أن “تحالف الفتح يرفض جميع التدخلات التي من شأنها عرقلة الاوضاع في العراق “لافتاً إلى أن “زيارة الخنجر والحلبوسي الي تركيا كانت من أجل اكمال المشروع الذي دعمهم منذ بداية الانتخابات”.

وأثار لقاء رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وخميس الخنجر مع الرئيسي التركي بحضور مدير مخابراته يوم امس انتقادات واسعة في المشهد العراقي.