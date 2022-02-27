صادقون: تأخير تشكيل الحكومة عثرة بطريق إقرار الموازنة

بينت كتلة الصادقون النيابية، الاحد، اهم اسباب تأخير اقرار موازنة عام 2022، موضحاً أن، تأخير تشكيل الحكومة هو تعثر جديد امام الموازنة المقبلة.

وقالت النائبة عن الكتلة سهيلة السلطاني في تصريح ل /المعلومة/، إن “اقرار الموازنة مرتبط بشكل مباشر بتشكيل الكتلة الاكبر والذهاب نحو الحكومة الجديدة”، مشيرة إلى أن “مباحثات تشكيل الحكومة الان متعثر الامر الذي يلقي بظلاله على أوضاع البلاد برمتها بما فيها الموازنة”.

ولفتت إلى “ضرورة العمل على تشكيل الحكومة الجديدة والخروج من نفق الصراعات والانسداد السياسي والمضي باقرار الموازنة”.

يذكر أن موازنة عام 2022 لم يتم الحديث عنها منذ نهاية الانتخابات، الأمر الذي جعلها متأخرة لمدة أربعة اشهر لغاية الان.