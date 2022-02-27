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بعد تطاولها على سلطة القضاء..نائب يعتبر إجراءات الحكومة “خطيرة جدا”


اعتبر النائب عارف عبد الجليل، الأحد، قيام جهات أمنية بمحاصرة سلطة القضاء ومحاولة التطاول على افرادها يمثل خطراً كبيرًا على البلد، فيما أشار الى أنه يمثل انحراف في عمل الحكومة الحالية.

وقال عبد الجليل ل/المعلومة/، إن “قيام الأجهزة الأمنية بتطويق رئاسة محكمة استئناف الكرخ من اجل خطف احد المتهمين ومحاولة التطاول عليها أمر خطير ويذهب بالبلد الى الاقتتال، وإشاعة الفوضى الأمنية وبالتالي تهديد بنية المجتمع العراقي”.

وأضاف، أن “القضاء العراقي هو صمام الأمان للبلد والمؤسسة الوحيدة التي تفصل بين كل القضايا والمشاكل والخلافات القانونية والبرلمانية”.

وأوضح عبد الجليل أن “تصرفات الحكومة الحالية تمثل استفزازات خارجة على قانون وتؤشر على وجود انحراف كبير في عملها”، مشيراً الى أن “التجاوز على المؤسسة القضائية يمثل التجاوز على الشعب العراقي والدستور”.

وختم عبد جليل قوله أن “الحكومة الحالية لابد ان تتحمل كافة المسؤولية بشأن التطاول على سلطة القضاء”، مشددًا على ضرورة “محاسبة من قام بهذا الإجراء غير القانوني ومعاقبته وفق الأعراف القانونية”.

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