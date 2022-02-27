الاطار: الحلبوسي والخنجر ذهبا لاوردوغان لتنفيذ مؤامرة جديدة “تركية اماراتية” ضد العراق

اتهم النائب عن الاطار التنسيقي عارف الحمامي , الاحد , رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بالترتيب مع شريكه خميس الخنجر لتنفيذ مؤامرة مخابراتية تركية اماراتية ضد العراق، مبينا ان المؤامرة ضد استهداف قوى الاطار تحولت الى العلنية بعد لقاء الرئيس التركي رجب طيب اوردوغان ورئيس مخابراته

وقال الحمامي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” لقاء إسطنبول الاخير الذي جمع الحلبوسي والخنجر بالرئيس التركي ورئيس مخابراته رسالة تحدي خاصة وان نشر صورة الأربعة على وسائل الإعلام مقصودة ” .

وأضاف ان ” اللقاء يؤكد بان المؤامرة ضد الاطار والقوى الوطنية بعدما كانت سرية والتوجيهات كانت بالخفاء أصبحت بالعلن وهذه ” .

وأشار الحمامي ان ” اللقاء هو ترتيب لتنفيذ المؤامرة التي تدار من قبل المخابرات التركية والامارتية والبريطانية ” مشددا انه ” لايحق لهم بعد الحديث عن السيادة وهيبة الدولة وتشكيل حكومة وطنية بعد هذا اللقاء التامري ”