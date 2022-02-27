سياسي كردي: لقاءات القيادات السنية باردوغان تمهد لصفقة مشبوهة لتقسيم العراق

وصف الناشط السياسي جرجيس كوليزادة، الاحد، لقاء رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس تحالف السيادة بالقيادة التركية بالاجتماع المشبوه، مبينا ان الاجتماعات المغلقة تمهد لصفقة تسليم مقدرات البلد لتركيا وتهدد امنه الفدرالي.

وقال كوليزادة في تصريح ل /المعلومة/ ان “اللقاءات السريعة والمشبوهة التي تعقد بين فترة وأخرى وبشكل مغلق بين الساسة العراقيين من الكرد وعرب السنة مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، تحمل قراءات مبهمة لان اللقاءات مشبوهة ولا تتسم بالشفافية”.

وأضاف، ان “النتائج التي تخرج من هذه اللقاءات المشبوهة تتسم باضرار جسيمة بحاضر ومستقبل العراق الفيدرالي، وبحاضر ومستقبل الاقليم وذلك من خلال تسليم الاراضي والثروات والسيادة الى تركيا”.

وأشار كوليزادة الى ان “طرفي التحالف الثلاثي السيادة والمتمثل بتقدم وعزم والحزب الديمقراطي هو تحالف ممسوك من قبل النظام الحاكم في تركيا”.

واستقبل رئيسَ الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان، في مكتبه بإسطنبول، امس السبت، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وزعيم تحالف السيادة خميس الخنجر، بحضور رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان.