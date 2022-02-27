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دعوات نيابية لاستجواب الكاظمي في البرلمان بعد محاصرة محكمة الكرخ


دعا النائب عن كتلة الصادقون النيابية رفيق هاشم الصالحي، الاحد ، إلى استجواب رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي داخل قبة البرلمان بعد الاعتداء على محكمة استئناف الكرخ، محملا اياه مسؤولية ما يحدث في البلاد .

وقال الصالحي في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” الكاظمي لا يصلح لقيادة بلد مثل العراق وأن مساءلة حكومة تصريف الأعمال عن بعض القرارات والاتفاقيات التي اتخذتها الحكومة الحالية دون الرجوع لمجلس النواب”.

وأضاف أن “رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي أداة بيد دول خارجية وهناك قوى سياسية تدعم الكاظمي في خرق الدستور وان محاصرة قوة عسكرية لمحكمة استئناف الكرخ سابقة خطيرة”.

وأشار إلى أن إلى أن التخبط في إجراءات الحكومة يدل على ضعفها .

وكان عضو تحالف الفتح محمود الحياني اتهم في وقت سابق حكومة الكاظمي بممارسة إجراءات بوليسية وتعسفية بحق الشعب العراقي، فيما أشار إلى أن التخبط في إجراءات الحكومة يدل على ضعفها.

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