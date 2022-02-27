سؤال برلماني للكاظمي حول اصدار عفو عام لتاجر مخدرات واطلاق سراحه

وجّه عن دولة القانون هادي السلامي، اليوم الأحد، سؤالاً إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي حول اصدار عفو خاص عن نجل محافظ النجف السابق بعد إدانته بالمتاجرة بالمخدرات.

وطالب السلامي الكاظمي بحسب وثيقة، بـ”توضيح السند الدستوري، و القانوني بإصدار الأخير التوصية بالعفو الخاص عن المدان بجرائم المخدرات (جواد لؤي جواد) رغم ان حكومته لا تمتلك هذه الصلاحيات في الوقت الحالي كونها حكومة تصريف اعمال”.

وأوضح البرلماني أن “جرائم المخدرات تُعد من الجرائم الدولية العابرة للحدود (..) وغير مشمولة بالمادة (73/أولاً) من الدستور العراقي”