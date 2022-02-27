نائب كردي: قرار عفو “صالح ” عن تاجر مخدرات اتخذ لإغراض سياسية ويهدد تنفيذ القانون

اعتبر النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل , الاحد , قرار رئيس الجمهورية برهم صالح باصدر عفو خاص عن نجل لؤي الياسري محافظ النجف السابق بعد إدانته بتجارة المخدرات بغير الدستوري ، مؤكدا ان القرار متاجرة بمشاعر المواطنين ويجب محاسبته لحنثه باليمين .

وقال خليل في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” قرار العفو الخاص الذي أصدره برهم صالح بحق نجل محافظ النجف السابق لؤي الياسري مخالف للدستور والقانون ويجب محاسبته امام البرلمان العراقي ” , مؤكدا ان ” رئيس الجمهورية سنوجه له سؤال برلماني بهذا الخصوص لكونه يتعلق الحنث باليمين ” .

وأضاف ان ” القرار جميع القوانين ومنها الدولية تحضر شمول تجار المخدرات باي عفو قضائي او رئاسي ” , متسائلا ” لماذا هذا التميز في اصدار العفو لهذا الشخص من غيره والجواب عنه هو لمصلحة شخصية ومغازلة سياسية خاصة تم اصدار هذا العفو بهذا التوقيت ” .

وكانت رئاسة الجمهورية أوضحت سبب صدور العفو الخاص في بيان لها اطلعت /المعلومة / عليه , وقال البيان المرسوم الجمهوري صدر بناء على التوصية الواردة إلى رئاسة الجمهورية بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ق/ 2 / 3 / 106 / 42 /61) في 5 / 1 / 2022.