الحشد يعلن مشاركته بعشرة اضعاف العام السابق في الزيارة الرجبية

أكد مدير مديرية الهندسة العسكرية في هيئة الحشد الشعبي نعمة الكوفي، اليوم الاحد، ان هندسة الحشد والميرة والطبابة وبقية تشكيلات الحشد الشعبي حضروا بزيارة الإمام الكاظم بعشرة اضعاف في هذا العام عن العام السابق.

وقال الكوفي في مؤتمر صحفي مشترك مع قائد عمليات الحشد الشعبي حسين السماحي وعدد من قيادات الحشد ان "الحشد الشعبي نسق مع جميع الأجهزة الأمنية المشاركة بالزيارة لإنجاح الخطط الأمنية والخروج بأفضل نتائج من حيث تأمين الزائرين وخدمتهم".