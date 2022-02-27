توضيح رئاسي بشأن العفو عن نجل محافظ النجف السابق

أصدرت رئاسة الجمهورية، اليوم السبت، توضيحاً بشأن العفو "الخاص" عن المحكوم عليه المدان "جواد لؤي جواد"، نجل محافظ النجف السابق لؤي الياسري.

وقال الناطق باسم الرئاسة في بيان، إنه "تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المرسوم الجمهوري المرقم (٢) الصادر في ١٠ / /١ /٢٠٢٢ والقاضي بالعفو عن المحكوم عليه المدان (جواد لؤي جواد)، وللتوضيح نُشير الى أن المرسوم الجمهوري صدر بناء على التوصية الواردة الى رئاسة الجمهورية بموجب كتاب الامانة العامة ل‍مجلس الوزراء المرقم (ق/ ٢ / ٣ / ١٠٦ / ٤٢ /٦١) في ٥ / ١ / ٢٠٢٢ حيث تُصدر رئاسة الجمهورية مراسيم العفو وفق سياقات دستورية وقانونية محددة استنادا لإحكام المادة (٧٣ / اولا) من الدستور.

وأشار إلى أن "رئيس الجمهورية وجه بأجراء تدقيق وتحقيق عاجل للوقوف على اوليات اصدار المرسوم وسيتم معالجة اي خلل قانوني مترتب عليه واعلان نتيجة التحقيق الى الرأي العام في أسرع وقت".

وأكد البيان، على أن "رئيس الجمهورية لم ولن يتهاون في مجابهة التحدي الخطير المتمثل بالترويج للمخدرات وتجارتها والمحكومين فيها، فهي جريمة تمس امن المجتمع واستقراره وسلامته"