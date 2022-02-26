الفتح: حكومة الكاظمي تنفذ إجراءات بوليسية وتعسفية بحق المواطنين

اتهم عضو تحالف الفتح محمود الحياني، السبت، حكومة الكاظمي بممارسة إجراءات بوليسية وتعسفية بحق الشعب العراقي، فيما أشار الى أن التخبط في إجراءات الحكومة يدل على ضعفها.

وقال الحياني ل /المعلومة/، إن “حكومة مصطفى الكاظمي المنتهية ولايته تمارس سلطات اعلى من سلطات الحكومة الجديدة”، مبيناً أن “التخبط في إجراءات حكومة تصريف الأعمال خير دليل على ضعفها”.

وأضاف، أن “قيام الاجهزة الامنية بتطويق رئاسة محكمة استئناف الكرخ من اجل خطف احد المتهمين المحتجزين والمساس بالسلطة القضائية وسيادتها امر مرفوض وغير مقبول”.

وأوضح عضو تحالف الفتح أن “القضاء العراقي أثبت دوره الصامد في مواجهة كافة التحديات والجهات سياسية و الحكومية الحالية التي حاولت المساس بسيادته خاصة بعد القرارات الصارمة والواضحة والتي أثرت بشكل كبير على الشارع العراقي وبينت أن القضاء قوي وغير مسيس”.

وبين الحياني، أن”الحكومة الحالية وأجهزتها الامنية تمارس الظلم بحق المواطنين العراقيين من خلال إجراءاتها البوليسية والتعفسية”، مشددا على ضرورة” الوقوف ضد الجهات التي تعمل على خرق القانون لتنفيذ مأرب شخصية وحزبية وسياسية”.