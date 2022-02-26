توضيح من الخطوط الجوية العراقية بشأن تأخر احدى الرحلات المجدولة من بغداد الى موسكو

اصدرت ادارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم السبت، توضيحا بشأن تأخر احدى الرحلات المجدولة من بغداد الى موسكو.

وذكر بيان للادارة انها تود ان “تبين تبين للرأي العام والمسافرين الكرام ملابسات تأخر الرحلة المرقمة IA241 لطائرة الشركة من طراز B737 والتي كانت مجدولة اليوم السبت من بغداد الى موسكو وذلك بسبب غلق الأجواء لمسار الرحلة المحادي لأوكرانيا من قبل السلطات الروسية،

مشيرا ان “الاغلاق جاء بعد اقلاع الطائرة ووصولها الى فوق أجواء محافظة أربيل مما إستدعى الى إبلاغ قائد الطائرة بالإنتظار في الأجواء لحين إستحصال الموافقات الرسمية وتحويل مسار الرحلة الجديد بين جورجيا وكزخستان ثم الهبوط في مطار موسكو”.

وتابع البيان انهر”وبعد تأخر إستحصال الموافقات الفورية تم التوجيه لإعادة الطائرة الى مطار بغداد الدولي لحين إستحصال الموافقات الرسمية من قبل العمليات الجوية وسلطات الطيران للدول التي تم تحويل مسار الرحلة اليها والتي إستمر صدورها قرابة الساعتين وتم إستئناف الرحلة مباشرة لنقل المواطنين العراقيين الراغبين بالعودة الى أرض الوطن”.

وتابع علماً إنه “سيتم إستمرار التواصل مع سلطة الطيران المدني الروسي للتأكد من إستمرار الرحلات بين بغداد وموسكو”.