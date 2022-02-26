النائب مصطفى السند يكشف عن “صفقة” متبادلة وراء خروج نجل محافظ السابق من السجن

كشف النائب مصطفى جبار سند، اليوم السبت، عن صفقة متبادلة وراء خروج نجل محافظ السابق من السجن.

وتساءل النائب في بيان “لماذا الاستغراب من موضوع العفو الخاص لنجل محافظ النجف السابق؟”.

وقال سند ان “الصفقة تمت بإخراج ولده مقابل أستقالته من المحافظة لصالح المحافظ الحالي، هذه السياسة تُبرئ معدومين وتعدم ابرياء، وتباع أقضية ومحافظات وحقول نفط وغاز وتتغير خرائط حدود دولية، وتُمرر دفعة قوانين بسلة واحدة وغيرها من التنازلات، مقابل السلطة”.

وتابع ان “الموضوع لا ينتهي والصفقات قادمة” .

وأصدر رئيس الجمهورية برهم صالح، عفواً خاصاً عن نجل محافظ النجف السابق المتهم بتجارة المخدرات.

وبحسب وثائق ، فقد تضمنت مرسوماً جمهورياً بتوقيع رئيس الجمهورية برهم صالح يعفو فيه عن المدان جواد لؤي جواد نجل محافظ النجف السابق، في العاشر من كانون الثاني 2022.

يشار الى ان نجل محافظ النجف السابق كان قد أدين بتهمة الاتجار بالمخدرات ويقضي محكوميته في أحد السجون العراقية.