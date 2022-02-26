نائب: اعتداء الحكومة على القضاء يوضح وجود طرف ثالث يقود المرحلة

بين النائب ثائر مخيف، السبت، أن اعتداء الحكومة على القضاء يظهر بشكل وأضح أن هناك طرف ثالث هو من يقود المرحلة.

وقال مخيف في تصريح ل /المعلومة/ ، إن “الحكومة تجاوزت على القضاء اثر حركة اعتقال احد القضاة”،مشيراً إلى أن “تجاوز الحكومة للخطوط الحمراء يوضح أن هناك طرف ثالث هو من يقود المرحلة”.

وأضاف أن “الحكومة تدخلت في عمل القضاء الذي اثبت شرعيته على مدى السنوات الماضية “،مبيناً أن “السلطة القضائية لن تمرر هذا الاعتداء الحكومي والتدخل بعملها”.

ولفت إلى أن “القضاء خط احمر ولا يمكن التدخل بعمله تحت اي ظرف كان وما قامت به الحكومة اعتداء سافر على هيبة القضاء”.

يذكر أن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب قامت، في وقت سابق، بتطويق رئاسة محكمة استئناف الكرخ لاعتقال قاضي وجاء ذلك بامر من الحكومة.