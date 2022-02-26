الخارجية: لم ترد معلومات رسمية مؤكدة عن وقوع ضحايا عراقيين في أوكرانيا

اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، احمد لاصحاف، اليوم الجمعة، إنه ولغاية اللحظة لم ترد لهم معلومات رسمية مؤكدة من خلال التنسيق مع السلطات الأوكرانية بشأن ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول وقوع ضحايا من الجالية العراقية نتيجة للقصف هناك.

وقال الصحاف في تصريح اذاعي ”إننا نحتاج إلى معلومات موثقة ورسمية تؤكد ذلك”، مؤكدا أن السفارة تعمل باجتهاد لتوخي دقة هذه المعلومات.

هذا وقد أفادت وسائل إعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بمقتل طالبة عراقية من محافظة كركوك بقصف جوي في أوكرانيا.