بالوثائق.. عفو خاص عن نجل محافظ النجف السابق المحكوم بتهم تجارة المخدرات

أظهرت وثائق مذيلة بتوقيع رئيس الجمهورية برهم صالح، عفواً خاصاً عن نجل محافظ النجف السابق، لؤي الياسري، المحكوم بتهم تجارة المخدرات.

وبحسب الوثائق التي حصلت عليها السومرية نيوز، "اصدر رئيس الجمهورية برهم صالح مرسوماً جمهورياً تضمن إعفاء المحكوم جواد لؤي جود عما تبقى من مدة محكوميته في الحكم الصادر عن محكمة جنايات الكرخ".

ووجه رئيس الجمهورية بحسب الوثائق، وزير العدل بتنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، في العاشر من شهر كانون الثاني الماضي.

وجاء رد وزير العدل على الكتاب، بإجراء ما جاء في كتاب رئيس الجمهورية بشكل عاجل.