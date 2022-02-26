رئيس كتلة السند الوطني : نقف مع القضاء ونرفض المساس به

أكد رئيس كتلة السند الوطني، أحمد الاسدي، وقوفه مع القضاء، معبرا عن رفضه لاي مساس به او التجاوز على مساحاته الدستورية.

وقال الاسدي في تغريدة على “تويتر” ان “القضاء جدار الصد وسور الحماية الدستوري للنظام والدولة، وباحترامه والالتزام بتنفيذ قرارته نستطيع ان نبني دولة قوية ونظاما يحترمه الشعب والعالم بأسره”.

وأضاف “نقف مه القضاء في رفض اي مساس به او التجاوز على مساحاته الدستورية”، داعيا جميع السلطات للتعاون واحترام الفصل الدستوري فيما بينها، من اجل استقرار وازدهار وطننا العزيز”.