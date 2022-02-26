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نائب : الإطار سيحصل على لجان نيابية في غاية الاهمية


أكد النائب محمد القدري الشمري، السبت ، أن لجان برلمانية مهمة سيحصل عليها الاطار التنسيقي ضمن استحقاقه الانتخابي.

وقال الشمري في تصريح لـ / المعلومة/ ان “الوقت لايزال مبكرا للكشف عن اللجان التي سيحصل عليها الاطار التنسيقي”.

وأضاف أن “الإطار التنسيقي صاحب الأكثرية في البرلمان والذي سيحصل على عدد من اللجان البرلمانية المهمة “.

وأشار إلى أن “24 لجنة نيابية تنتظر توزيعها بين الاعضاء البرلمان خلال الجلسة القادمة، لافتا إلى أن “جميع الشركاء في العملية السياسية سيحصلون على لجان نيابية عقب تشكيل الحكومة الجديدة”. 

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