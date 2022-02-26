نائب: محاصرة قوة تابعة للكاظمي محكمة الكرخ لن تمر وسنطرحها في البرلمان

استغرب النائب محمد الزيادي , السبت , قيام قوات امنية بتطويق محكمة استئناف الكرخ بأمر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي , كاشفا بان نواب ائتلاف دولة القانون سيطرحون القضية على مجلس النواب خلال جلسته الاثنين القادم .

وقال الزيادي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” محاصرة وتطويق محكمة استئناف الكرخ احدى المؤسسات القضائية اجراء مرفوض وغير دستوري ويدلل على ان الكاظمي يحاول إخضاع المؤسسة القضائية وهذا غير ممكن ” .

وأضاف ان ” العميلة مؤشر خطير ويجب الوقوف بشدة ومحاسبة الحكومة والجهات الأمنية وذلك لعدم لعدم تكراره ” , مبينا ان ” القضاء العراقي مستقل ومحترم ولانسمح لاي كان ان يتجاوز عليه وعلى مؤسساته ” .

وأشار الزيادي ان ” القضاء يجب ان يكون بعيدا عن المناكفات السياسية وهو الجهة الوحيدة لاحل الخلافات السياسية التي تتعلق بالدستور ” , كاشفا بان ” نواب ائتلاف دولة القانون سيطرحون القضية على مجلس النواب خلال جلسته الاثنين القادم ” .