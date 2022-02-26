النجباء: محاصرة محكمة الكرخ “انفلات خطر” للكاظمي ومحاولة لإضعاف القضاء

وصف عضو المكتب السياسي لحركة النجباء، فراس الياسر , السبت , محاصرة محكمة استئناف الكرخ بـ ” انفلات خطر” للكاظمي ومحاولة لاضعاف القضاء, مبينا ان المؤشر لهذه العملية يؤكد بمحاولة للكاظمي بايجاد قوة مرتبطة به حصرا لاتهتم للقوانين والمرجعيات القانونية .

وقال الياسر في تصريح صحفي , ان ” عملية تطويق محكمة استئناف الكرخ ومحاصرتها بحجة خطف احد المتهمين المحتجزين بتهمة مسرحية قصف بيت الكاظمي عملية خارجه عن صلاحيات رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي وسابقة خطيرة ” ,

واصفا ” العملية بانها انفلات خطر يمارسه الكاظمي وفريقه الأمني ومحاولة لاضعاف القضاء بسبب قراراته الأخيرة ” .

وتابع ان ” العملية بحد ذاتها تجاوز صريح على اعلى سلطة في الدولة العراقية وهي سلطة القضاء ” , مبينا ان المؤشر لهذه العملية يؤكد بمحاولة للكاظمي بايجاد قوة مرتبطة به حصرا لاتهتم للقوانين والمرجعيات القانونية”