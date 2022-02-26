ترقب اعلان “الثبات الوطني” بعد انضمام عدد كبير من النواب المستقلين للاطار

كشف النائب عن الإطار التنسيقي النائب رفيق الصالحي , السبت , عن انضمام عدد كبير من النواب المستقلين الى تحالف الثبات الوطني الذي سيعلن عنه قريبا , مؤكدا ان تحالف الثبات سيكون الكتلة الاكبر عددا.

وقال الصالحي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” تحالف الثبات الوطني المزمع إعلانه رسميا في خلال الأيام المقبلة الذي يمثل قوى الاطار التنسيقي وعدد من النواب المستقلين من المكون الشيعي سيكون رقما كبيرا سينافس على تشكيل الكتلة الأكبر ” .وأضاف ان ” التحالف انظم إليه عدد كبير من المستقلين ومازال الحراك مستمر لاستقطاب اعداد أخرى ” , مبينا ان ” التحالف الجديد بالوقت الحاضر هو الكتلة الأكبر في المكون الشيعي وبالتالي فان له الأحقية عرفا تشكيل الحكومة ” .