اعتقال متهم حاول اغتيال مدير مصرف في كركوك

أعلنت مديرية شرطة محافظة كركوك والمنشآت/ قسم مكافحة الأجرام، اليوم الجمعة، القبض على متهم حاول أغتيال أحد مدراء المصارف في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان انه "بعد ورود معلومات حول قيام عجلة بمتابعة أحد مدراء المصارف أوعز قائد شرطة محافظة كركوك والمنشآت العميد (كاوه غريب عبدالرحمن) الى فريق العمل في قسم مكافحة أجرام كركوك بالتدخل الفوري وتحركت المفارز بأمرة العميد (قيس عامر ناجي) مدير مكافحة أجرام كركوك وبالتنسيق مع جهاز الامن الوطني واثناء محاولة المتهم ايقاف عجلة مدير المصرف وفور قيامه باطلاق النار تم القبض عليه"

وأضاف البيان أن "المفارز أستطاعت وبنجاح من القبض على المتهم بدون أي خسائر او أصابات وتم توقيف المتهم وفق أحكام المادة ٤٠٦ ق ع".