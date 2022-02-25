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‏كربلاء المقدسة تعطل الدوام الرسمي الأحد المقبل


 وجه محافظ كربلاء المقدسة، نصيف جاسم الخطابي، اليوم الجمعة، بتعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل.

وقال المكتب الإعلامي لمحافظ كربلاء، في بيان أن “محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي، تقدم بأحر التعازي الى مقام الامام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف ومراجع الدين العظام والامة الاسلامية للذكرى الاليمة لاستشهاد الامام موسى بن جعفر عليهما السلام”.

وأضاف، “وبهذه المناسبة ولتمكين الهيئات والمواكب الحسينية وابناء كربلاء المقدسة الذين لهم دور كبير في احياء هذه المناسبة العقائدية الكبيرة، وجه المحافظ باعلان يوم الاحد الموافق 25 من شهر رجب 1443 هجرية المصادف 27 من شهر شباط الجاري عطلة محلية لدوائر المحافظة ويستثنى منها الدوائر الامنية والخدمية”.

ووجه الخطابي، بحسب البيان، الدوائر الخدمية بـ”التنسيق مع محافظة بغداد ودوائرها بالمشاركة في خدمة جموع الزوار المعزين بهذه المناسبة”.

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