معلومات استخبارية تكشف مخطط داعشي لاستهداف الزائرين في بغداد

كشفت معلومات استخبارية، اليوم الجمعة، عن مخطط لعناصر تنظيم داعش الارهابي لمهاجمة زائري الإمام الكاظم (ع) في العاصمة بغداد، بـ"ستر ناسفة".

وقال مصدر أمني إنه "وردت معلومات استخباراتية دقيقة تشير إلى قيام أحد عناصر داعش الارهابي باستلام ٤ ستر ناسفة من قضاء المدائن "ولاية الجنوب" وتسليمها إلى أحد عناصر التنظيم في منطقة كراج النهضة؛ لغرض استخدامها خلال الـ ٤٨ ساعة المقبلة لاستهداف زائري الإمام الكاظم (ع)".

وأضاف المصدر، أنه "تنسب الى جميع المعنيين بتدقيق المعلومات الواردة واتخاذ مايلزم لافشال نوايا العدو".