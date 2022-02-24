الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الأخبار
الشيخ قيس الخزعلي في تغريدة له ينتقد التدخلات في عمل القضاء
وكالة انباء براثا
96
2022-02-24
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بالوثيقة: مطار النجف يقدم تقريرا عن تجاوز حماية المحافظ اثناء زيارة الكاظمي
الشيخ قيس الخزعلي في تغريدة له ينتقد التدخلات في عمل القضاء
مصدر يكشف اسباب محاصرة قوة تابعة لمكافحة الارهاب لرئاسة استئناف الكرخ واعتراض مجلس القضاء الاعلى على ذلك
القضاء يدعو الكاظمي للتحقيق بـ"محاصرة" رئاسة استئناف الكرخ
الفتح يحذر من “مؤشر خطير جداً” في أداء البرلمان الجديد
الف مقاتل من الحشد الشعبي في ديالى يستنفرون لتأمين سير الزائرين للكاظمية المقدسة
عضو المكتب السياسي لعصائب اهل الحق فراس الياسر : حركة بوتين اعلان عن أفول الدور الأمريكي وانهاء القطبية الواحدة
الاطار: تأجيل المحكمة الاتحادية البت بدعوى إعادة فتح باب الترشيح فرصة لتوسيع تحالف الثبات
التربية تعلن مواعيد الامتحانات العامة للمراحل كافة
عضو بالوطني الكردستاني: رئاسة البرلمان لم تكن موفقة بقراراتها
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
قوة من الحشد الشعبي تعتقل ابن شقيق وزير الدفاع بتهمة الارهاب
434
الفتح: زيارة الصدر الى الحلبوسي جاءت لتدارك انهيار التحالف الثلاثي
385
قرب اعلان عن تحالف جديد يتالف من 130 نائب في البرلمان
374
الوطني الكردستاني يكشف حقيقة وجود "مرشح تسوية" للرئاسة
363
بعد الاجتماع المغلق الاطار التنسيقي يخرج بثلاث نقاط
356
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني
3846.15
يورو
1639.34
الجنيه المصري
92.76
تومان ايراني
0.03
دينار اردني
2040.82
دينار كويتي
4761.9
ليرة لبنانية
0.96
ريال عماني
3846.15
ريال قطري
401.61
ريال سعودي
389.11
ليرة سورية
0.58
دولار امريكي
1470.59
ريال يمني
5.84
التعليقات
شرار
: مركز الشرار وليس القرار شرارة التفرقة شرارة الجهل المركب شرارة اللاقرار شرارة التردد شرارة التراجع طول عمرها ...
الموضوع
:
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
MOHAMED MURAD
: هذا التصرف من هذا الاعرجي ليس شخصيا بل هو بتوجيه من الحنانه ..ولكن شدة ردة الفعل جعلت ...
الموضوع
:
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
محمد التميمي
: قانون تعسفي وضعه نضام دكتاتوري سلب فيه كل حقوق الرجال واصيح الاب محسب وضيفته دفع الأموال فقط ...
الموضوع
:
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مواطن
: احسن عمل ممكن يقدمون عليه انهم ينزعون ثوب الدين وهذا افضل من النفاق اللذي يتسبب في التشكيك ...
الموضوع
:
السعودية تعتزم حذف عبارة “لا اله الا الله” من علمها
ابوعقيل الشمري
: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.. نحمد الله ونشكره على ...
الموضوع
:
العتبة الحسينية تكشف حقيقة وفاة الشيخ عبد المهدي الكربلائي
سعيد البرغوثي
: وماذا كان يفعل الإرهابي زعيم داعش في شمال غربي سورية وفي منطقة النفوذ التركي ؟ وطبعاً في ...
الموضوع
:
الكشف عن مشاركة وكالة الاستخبارات العراقية بعملية قتل "زعيم داعش"الارهابي
عقيل جبر علي المحمداوي
: فيما يخص رفع احتياطي البنك المركزي ونمو العملات الاجنبية لا اعتقد يتأتى من كفاءة الاستثمارات لان مصدر ...
الموضوع
:
البنك المركزي يحسم الجدل حول سعر صرف الدولار
علي كامل
: الحمد لله الذي لايحمد على مكروه سواه وانا لله وانا اليه راجعون كل ظالم على علم بظلمه ...
الموضوع
:
فجيعتك..
مرتضى الحجامي
: ألف رحمه ونور تنزل على قبرك عمي ابو حسن الغالي 😔🤲 ويرحم كل الشهداء الي وياك ...
الموضوع
:
رئيس الوزراء نوري المالكي يرسل وفداً لحظور مجلس الفاتحة المقام على روح الشهيد قائد شرطة سامراء
مواطن
: تقرير لطيف .... احسنتم ...
الموضوع
:
قصة هزيمتنا في تصفيات كاس العالم 1994
فيسبوك