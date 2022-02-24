الفتح يحذر من “مؤشر خطير جداً” في أداء البرلمان الجديد

أكد عضو تحالف الفتح عائد الهلالي، الخميس، ان مجلس النواب الحالي تجاوز صلاحياته وخلط بين الإجراءات التنفيذية والتشريعية، محذرا من أن الخلط في استخدام السلطات “خطير جداً”.

وقال الهلالي ل/المعلومة/، إن “غياب الجانب السياسي وتأخير تشكيل الحكومة فتح المجال امام اعضاء مجلس النواب باستخدام السلطات التشريعية والتنفيذية بذات الوقت”.

وأضاف، أنه “في الوقت الذي نطالب فيه بتصحيح العملية السياسية نشاهد استخدام مجلس النواب لصلاحيات مزدوجة “مبيناً أن “الخلط في ممارسة السلطات من قبل رئاسة البرلمان يعد مؤشراً خطيراً جداً”.

واوضح عضو تحالف الفتح أن “التفريق بين استخدام السلطات امر مهم ولابد من التزام اعضاء مجلس النواب بالمهام الموكلة اليهم فقط”، مشيراً الى أن “مجلس النواب الحالي تجاوز صلاحياته باستخدام السلطتين التشريعية والتنفيذية”.