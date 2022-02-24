الف مقاتل من الحشد الشعبي في ديالى يستنفرون لتأمين سير الزائرين للكاظمية المقدسة

اعلن الحشد الشعبي، الخميس، عن استنفار 1000 مقاتل لتامين المشاركة في خطة حمايو زوار الامام الكاظم( ع) في ديالى.

وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الحشد الشعبي اعلن حالة الاستنفار في 4 قواطع مهمة تمتد من خانقين وصولا الى الحدود الادارية بين ديالى وبغداد قرب ناحية جديدة الشط(30كم شمال شرق بعقوبة) مع تهيا قوة قتالية مقدارها 1000 مقاتل للمشاركة في خطة حماية زوار الامام الكاظم( ع)”.

واضاف الحسيني،ان” الخطة تتضمن محاور عدة ابرزها تامين حركة الزوار المتوجهين سيرا على الاقدام من مختلف مناطق ديالى الى بغداد لاحياء ذكرى استشهاد الامام الكاظم(ع) وسد اي فراغات وتعزيز الحماية للمواكب الخدمية المنتشرة في الطرق الرئيسية”.

واشار الى ان” الحشد سيمسك محاور مهمة في خطة الحماية بالتنسيق مع عمليات ديالى وتستمر لغاية الاحد القادم”.

وتشهد ديالى تدفق الاف من الزوار مع بداية زيارة الامام الكاظم(ع) في ذكرى استشهاده”