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عضو المكتب السياسي لعصائب اهل الحق فراس الياسر : حركة بوتين اعلان عن أفول الدور الأمريكي وانهاء القطبية الواحدة


اعتبر عضو المكتب السياسي لعصائب اهل الحق فراس الياسر , الخميس , الحركة التي اطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتجاه اوكرونيا بداية لاعلان غير مباشر لآفول الدور الأمريكي وتحجيمه وانهاء القطبية الواحدة .

وقال الياسر في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” الحركة العسكرية التي اطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غيرت قواعد الاشتباك بين الأطراف وصعود روسيا والصين ” ,

مبينا ان ” الحركة هي اعلان حرب ضد المحور الأمريكي من جانب واما الجانب الاخر اقتصادي المتمثل بإيقاف محاولات أمريكا لقطع امداد الغاز الروسي لاوربا الذي يزود دول الاتحاد الأوربي بنسبة 40 % ” .

وأضاف ان ” بوتين بحركته هذه حجمت الدور الأمريكي وإعلان عن أفوله بعد مئة عام من الهيمنة والتسلط على اوربا والشرق الأوسط وبقية بلدان العالم ” , معتبرا ” قرار بوتين هو رسالة غير مباشرة للمحور الصيني ومحور المقاومة بانتهاء القطبية الواحدة ” .

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عضو المكتب السياسي لعصائب اهل الحق فراس الياسر : حركة بوتين اعلان عن أفول الدور الأمريكي وانهاء القطبية الواحدة
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