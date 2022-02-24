الاطار: تأجيل المحكمة الاتحادية البت بدعوى إعادة فتح باب الترشيح فرصة لتوسيع تحالف الثبات

اكد النائب عن الاطار التنسيقي رفيق الصالحي , الخميس , ان تأجيل المحكمة الاتحادية البت بقرار البرلمان بشأن إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية منح فرصة لمزيد من الحوارات مع المستقلين وقوى أخرى لاجل توسيع عدد نواب تحالف الثبات.

وقال الصالحي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” المحكمة الاتحادية خلال تاجيلها النظر بدعوى إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية الذي أصدرته رئاسة البرلمان إشارة غير مباشرة للقوى السياسية الى المزيد من الحوارات والتفاهمات لحلحلة الازمة السياسية ”

وأضاف ان ” تأجيل البت بالقرار منح قوى الاطار التنسيقي فرصة لتوسيع تحالف الثبات والتحرك لاجل استقطاب عدد اكبر من المستقلين ونواب من القوى السياسية الأخرى للانظمام الى التحالف الجديد الثبات الوطني ” , مرجحا ” الإعلان عن التحالف رسميا سيتم مباشرة بعد قرار المحكمة في الأول من الشهر المقبل” .