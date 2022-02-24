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التربية تعلن مواعيد الامتحانات العامة للمراحل كافة


أعلنت وزارة التربية، الخميس، عن مواعيد الامتحانات العامة للمراحل الدراسية كافة للعام الدراسي 2021 - 2022.

وحددت الوزارة في بيان، مواعيد الامتحانات النهائية (الدور الأول) للمرحلة الابتدائية وامتحانات (نهاية الكورس الثاني) للمرحلة الثانوية للصفوف غير المنتهية والامتحانات العامة (الدور الأول) للصفوف المنتهية للمراحل الدراسية كافة للعام الدراسي 2021 - 2022.

واوضحت الوزارة في البيان الذي اصدره المكتب الاعلامي ان موعد الامتحانات لجميع المراحل ستكون كالآتي:-

أولاً- تجري الامتحانات النهائية للمرحلة الابتدائية (الدور الأول) للصفوف غير المنتهية وفق الآتي:-

أ‌- تبدأ الامتحانات الشفهية قبل أسبوع من بدء الامتحانات التحريرية واثناء الدوام الرسمي .

ب‌- تبدأ الامتحانات النهائية (التحريرية) اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 9 / 5 / 2022 وتنتهي يوم الاثنين 16 / 5 / 2022 ويكون يوم السبت من ضمن أيام الامتحانات.

ثانياً– تجري امتحانات نهاية الكورس الثاني للمرحلة الثانوية (المتوسطة والاعدادية) للصفوف غير المنتهية وفق الآتي:-

أ‌- تبدأ الامتحانات الشفهية قبل أسبوع من بدء الامتحانات التحريرية واثناء الدوام الرسمي.

ب‌- تبدأ الامتحانات النهائية (التحريرية) اعتباراً من يوم السبت الموافق 14 / 5 / 2022 وتنتهي يوم الاثنين 23 / 5 / 2022 ويكون يوم السبت من ضمن أيام الامتحانات.

ثالثاً– الامتحانات العامة الوزارية (البكالوريا):

أ- المرحلة الابتدائية (الصف السادس الابتدائي): تبدأ الامتحانات العامة الوزارية (البكالوريا) اعتباراً من يوم الخميس الموافق 19 / 5 / 2022 وفق الجدول المعلن.

ب- المرحلة المتوسطة (الصف الثالث المتوسط): تبدأ الامتحانات الوزارية (البكالوريا) اعتباراً من يوم الاحد 29 / 5 / 2022 وفق الجدول المعلن .

ج- المرحلة الإعدادية/ الصف السادس (الاحيائي والتطبيقي والادبي والفنون والمهني)، تعلن لاحقاً بعد التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

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