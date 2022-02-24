بعد معلومات استخبارية دقيقة الحشد الشعبي يطيح بإرهابي في نينوى

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، الإطاحة بمطلوب وفق المادة أربعة إرهاب في محافظة نينوى.

وذكرت الهيئة في بيان أن "معاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي تمكنت من الإطاحة بعنصر إرهابي بعد ملاحقة وتعقب في محافظة نينوى".

وأضاف البيان ان "عملية إلقاء القبض جرت بناء على معلومات استخبارية دقيقة، وبعد استحصال الموافقات القضائية".

وأشار الى ان "العملية أسفرت عن تنفيذ أمر اعتقال المتهم (م. خ) وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، بالاشتراك مع قوة من عمليات قاطع نينوى للحشد الشعبي".