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العراق يخاطب الجامعات الأوكرانية لمنح إجازات للطلبة العراقيين


أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، عن مخاطبة الجامعات الاوكرانية لمنح اجازات للطلبة العراقيين الدارسين فيها.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف للوكالة الرسمية، ان "سفارة جمهورية العراق لدى اوكرانيا خاطبت 27 جامعة ومعهد اوكراني يدرس فيها طلبة عراقيون، بتسهيل منحهم اجازات دراسية اضطرارية في حال تأزم الوضع الامني، وابداء الاهتمام والرعاية لهم".

واضاف ان "السفارة دعت تلك الجامعات والمعاهد الاوكرانية الى تزويدها بمعلومات تفصيلية عن اوضاع واعداد الطلبة العراقيين الدارسين فيها.".

يذكر ان السفارة العراقية في اوكرانيا حثت جميع المواطنين العراقيين المتواجدين على الاراضي الاوكرانية الى توخي الحيطة والحذر وعدم زيارة المناطق الخطرة في شرق اوكرانيا.

كما دعتهم ايضا الى التواصل معها حال احتياجهم لأية مساعدة عبر خطوط ساخنة حددتها السفارة.

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العراق يخاطب الجامعات الأوكرانية لمنح إجازات للطلبة العراقيين
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