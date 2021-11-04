هاشتاك #قرارات_الكاظمي_باطله يتصدر ترند تويتر بعد تعيين “مهند نعيم” مستشاراً لجهاز الامن

انطلق ترند #قرارات_الكاظمي_باطله، بعد تعيين “مهند نعيم” مستشارا في جهاز الامن الوطني .

وكتب مغردون ان المعروف عن مهند نعيم فضيحته بالتسجيل المسرب الذي قال فيه “اني عملت في مفوضية الإنتخابات لتفتيت الكتل الكبيرة المعادية لتشرين”.

فيما كتب اخر ان “حكومة الكاظمية تصريف اموال الشعب المنهوب وبيع اصول الدولة وتعيين المشبوهين في مواقع امنية حساسة ومن هذا اللحظة على الشعب محاكمة الصعاليك في اقرب فرصة بتهمة خيانة الوطن”.

واضاف اخر ان “تجاوز الكاظمي على القوانين النافذة وايقاف العمل بها أو اصدار قرارات تتعارض مع قوانين نافذة يعتبر نذير شر قادم مثل: قراره الأخير في تشكيل لجنة لمكافحة الفساد ، قراره هذا يتعارض مع قانون هيئة النزاهة، وعلى مجلس النواب ابطالها”.

فيما اشار الخبير الامني عدنان الكناني الى ان “مؤهل تعيين مهند نعيم مستشار الامن الوطني هو انه “صديق الكاظمي”.

يذكر ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اصدر امراً بتعيين “مهند نعيم” مستشار شؤون الانتخابات، بمنصب مستشار في جهاز الامن الوطني.