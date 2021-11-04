الشرطة الاتحادية تدمر مضافة لداعش الارهابي في كركوك

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الخميس، تدمير مضافة بداخلها مواد طبية، ومواد غذائية، وافرشة منام في محافظة كركوك.

وذكرت القيادة في بيان لها اأن "قطعات الشرطة الاتحادية تواصل عملياتها الأمنية لتطهير قواطع المسؤولية من مخلفات العصابات الإرهابية المهزومة، حيث نفذت قوة من اللواء الآلي الثاني الفرقة الآلية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومفارز الطائرات المسيرة عملية تفتيش في منطقة (وادي زغيتون) في محافظة كركوك، تم خلالها العثور على مضافة تحتوي بداخلها على مواد طبية، مواد غذائية، وافرشة منام ".

وفي سياق ذاته، "نفذت قوة من اللواء التاسع الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بإشتراك الجهد الاستخباري ومفارز الطائرات المسيرة عملية تفتيش وتطهير منطقة الطويرية بقضاء الحويجة في كركوك، اسفرت نتائج التفتيش العثور على قنبرة هاون عيار 120 ملم، صاروخي قاذفة RBG7، عبوة ناسفة نوع بلازما حديدية".

واشار الى، انه "تم تدمير المضافة ورفع المواد ومعالجتها موقعياً من قبل مفارز الجهد الهندسي".