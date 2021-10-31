نائب سابق: نرفض أي أتفاق لعودة البيشمركة إلى سنجار

أبدى النائب الإيزيدي السابق في البرلمان حجي كندور، الأحد، رفضه لأي اتفاق يعيد البيشمركة إلى قضاء سنجار.

وقال كندور في تصريح صحافي إنه “سمعنا وجود اتفاق يقضي بتشكيل ألوية من البيشمركة تنضم لوزارة الدفاع للانتشار في سنجار، وهذا غير مقبول إطلاقا، ولن نسمح به”.

وأضاف، أن “هذا التفاف على رغبة أهالي سنجار الذين يرفضون عودة تلك القوات التي تخلت عنهم بظرف حساس، لذلك نرفض المتاجرة السياسية بالإيزيديين وأهالي سنجار”.

وكان الأمين العام للبيشمركة جبار ياور أعلن في وقت سابق، عن أنضمام ألوية من البيشمركة لوزارة الدفاع، تمهيدا لانتشارها في المناطق المتنازع عليها.