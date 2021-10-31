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إيران تبلغ العراق بالتطورات “النووية” وتكشف مستجدات التفاوض مع السعودية


أعلن وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان، الاحد، عن اجراء بلاده اتصالات مع العراق وعدد من الدول لابلاغها بتفاصيل المفاوضات النووية، فيما كشف آخر مستجدات التفاوض مع السعودية الذي يجري بوساطة عراقية.

وقال عبداللهيان في تصريحات أوردتها وسائل اعلام إيرانية ان “إبلاغ تفاصيل المفاوضات النووية الى بلدان المنطقة أمر ضروري”.

وأضاف أنه “هذا الصدد أجريت لقاءات واتصالات هاتفية في الايام الماضية مع تركيا وسلطنة عمان وقطر والعراق وباكستان واندونيسيا والصين وروسيا وجيراننا الشماليين وحتى دول في جنوب افريقيا”.

وبشأن المفاوضات مع السعودية، أوضح وزير الخارجية الإيرانية، أنه “جرت محادثات مع السعودية بوساطة عراقية عقب قرار تم اتخاذه على المستوى الوطني وبالتنسيق مع جميع الادارات وأجهزة السياسة الخارجية المسؤولة عن تنفيذ السياسة الخارجية لكننا نشعر بأن السعوديين يتحركون ببطء في هذا الصدد”

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