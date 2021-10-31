عضو تحالف الفتح حامد الموسوي : 900 الف بطاقة كانت باطلة وبعد التدقيق تبين انها صالحة

اكد عضو تحالف الفتح حامد الموسوي, الاحد, ان آلية التعامل مع الاعتراضات والشكاوى من قبل المفوضية غير مهني لكونها لم تعتمد جميع الشكاوى, مشيرا الى ان اكثر من 900 الف بطاقة كانت باطلة وبعد التدقيق تبين انها صالحة.

وقال الموسوي في تصريح صحفي ان ” مفوضية الانتخابات تعاملت مع الشكاوى والاعتراضات بشكل غير مهني وبتحيز واضح متغالفة الاعتراضات والشكاوى التي تثبت التزوير”.

وأضاف ان “اكثر من 900 الف بطاقة كانت باطلة وبعد التدقيق تبين انها صالحة كذلك وجود اكثر من 200 شكوى حمراء قدمت من القوى السياسية والمفوضية لم يتم مراعتها”.

وطالب الموسوي المحكمة الاتحادية بـ”اصدار قرار ولائي او الموافقة على طلب إعادة العد والفرز اليدوي الشامل”.

وكانت عضو مجلس النواب المنحل ميثاق الحامدي كشفت في تصريح سابق عن وجود ضغوطات داخلية وخارجية لمنع المحكمة الاتحادية من اصدار قرار بإعادة العد والفرز اليدوي خشية كشف الكثير من أوراق التزوير.